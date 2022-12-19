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17:27 (мск), новости Молдовы, источник: © РИА Новости

Глава СБ Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на республику

КИШИНЕВ, 19 дек — РИА Новости. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, но при этом не приводит никаких доказательств.

Источник: © РИА Новости

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже — в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», — заявил Мустяцэ в интервью телеканал TVR Moldova.

Он полагает, что целью этих действий будет объединение с Приднестровьем. При этом Мустяцэ назвал высоким риск самого вторжения, но не знает, ограничится ли оно только территорией Приднестровья.

Как сообщил в понедельник телеканал TVR Moldova, в СБ Молдавии допускают, что целью этих действий может служить использование боеприпасов, хранящихся на складе в селе Колбасна.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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