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15:06 (мск), источник: Ведомости

Путин: российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости

Российские военные показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе специальной военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Путин обратил внимание на то, что на церемонии звезды Героев России вручаются военнослужащим, проявившим особую доблесть в ходе решения боевых задач, — старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову, а также выразил гордость за их мужество и отвагу.

Глава государства ранее заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян. Он также вручил высшие государственные награды бойцам, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции, и подчеркнул, что Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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