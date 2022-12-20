Путин: российские военные демонстрируют исключительные примеры храбрости

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
Глава государства ранее заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян. Он также вручил высшие государственные награды бойцам, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции, и подчеркнул, что Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.