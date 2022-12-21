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12:16 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко заявила, что нет никакой необходимости в новой волне мобилизации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что никакой необходимости проводить новую волну мобилизации нет, эта тема ни разу не обсуждалась на заседаниях Совета безопасности РФ.

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«Добавить к тому, что сказал президент [России Владимир Путин], нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», — сказала сенатор в среду в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Спикер Совфеда отметила, что слухи и фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации — это инструмент информационной войны против России, попытки раскачать ее изнутри, расколоть общество, вызвать протесты и недовольства. «Вот здесь для наших западных в кавычках партнеров все методы хороши, — продолжила она. — Мы знаем, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача — внести раздор в российское общество, а вторая — хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться какую-то почву под это подвести».

Матвиенко призвала не верить этим слухам и пользоваться только проверенной информацией.

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