Матвиенко заявила, что нет никакой необходимости в новой волне мобилизации

«Добавить к тому, что сказал президент [России Владимир Путин], нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», — сказала сенатор в среду в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.
Спикер Совфеда отметила, что слухи и фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации — это инструмент информационной войны против России, попытки раскачать ее изнутри, расколоть общество, вызвать протесты и недовольства. «Вот здесь для наших западных в кавычках партнеров все методы хороши, — продолжила она. — Мы знаем, где эти фейки на Украине фабрикуются, по каким сетям они разгоняются. Первая их задача — внести раздор в российское общество, а вторая — хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться какую-то почву под это подвести».
Матвиенко призвала не верить этим слухам и пользоваться только проверенной информацией.