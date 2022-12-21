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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

Сальдо назвал возвращение правобережья Херсонской области главной задачей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Возвращение правобережной части Херсонской области в ее состав является одной из приоритетных задач в 2023 году, заявил врио губернатора области Владимир Сальдо.

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Источник: © РИА Новости

«Что касается Херсона. Его сначала взяли, а потом оставили. Для меня это событие горькое. Но скажу так: все, что ни происходит, делается к лучшему. Я 100% знаю, что мы вернемся в Херсон и пойдем дальше. То есть вся причерноморская часть, которая была включена в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте», — сказал Сальдо в эфире канала «Россия 24».

Среди главных задач на предстоящий год он назвал помощь жителям, восстановление экономических связей. «И, конечно же, возвращение правобережной части Херсонской области в ее полный состав», — добавил Сальдо.

В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

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