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Спецоперация на Украине
14:51 (мск), источник: ТАСС

Дума приняла поправку о квоте на бюджетное обучение в вузах для детей участников СВО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду поддержала во втором чтении поправку, которая предоставляет детям участников специальной военной операции РФ на Украине право обучаться по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета в пределах отдельной квоты. Льготы предоставляются также для героев РФ и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, позволяющего духовным образовательным организациям реализовывать программы подготовки кадров в аспирантуре. Так, право на прием в пределах квоты получают дети участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о детях военнослужащих, добровольцев и сотрудников госорганов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, принимавших участие в боевых действиях. Образовательные организации будут ежегодно устанавливать отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

Уточняется также, что герои РФ, кавалеры трех орденов Мужества, а также дети военнослужащих, получивших увечья, ранения или контузии в ходе СВО, будут приниматься на обучение в вузе в рамках квоты без проведения вступительных экзаменов. Остальные дети участников спецоперации будут поступать в университеты, сдавая ЕГЭ или вступительные испытания, которые определит университет самостоятельно.

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