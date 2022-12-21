Дума приняла поправку о квоте на бюджетное обучение в вузах для детей участников СВО

Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, позволяющего духовным образовательным организациям реализовывать программы подготовки кадров в аспирантуре. Так, право на прием в пределах квоты получают дети участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о детях военнослужащих, добровольцев и сотрудников госорганов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, принимавших участие в боевых действиях. Образовательные организации будут ежегодно устанавливать отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест.
Уточняется также, что герои РФ, кавалеры трех орденов Мужества, а также дети военнослужащих, получивших увечья, ранения или контузии в ходе СВО, будут приниматься на обучение в вузе в рамках квоты без проведения вступительных экзаменов. Остальные дети участников спецоперации будут поступать в университеты, сдавая ЕГЭ или вступительные испытания, которые определит университет самостоятельно.