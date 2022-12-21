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16:57 (мск), источник: © РИА Новости

У Украины скоро не будет ничего, кроме подачек, заявил Путин

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря про Украину, заявил, что у соседей РФ скоро ничего не будет, кроме подачек.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Что хочу подчеркнуть, у нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружением, и боеприпасами, только подачки. В России все совсем по-другому, у нас есть все», — сказал Путин на коллегии Минобороны.

Президент подчеркнул, что у России есть все, все возможности для того, чтобы наращивать потенциал.

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