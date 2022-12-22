Посольство: Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках»

«Обратили внимание на расследование издания The Washington Post теракта на международных газовых магистралях “Северного потока”. Так, журналисты — в отличие от местных властей, “внезапно” отказавшихся от мегафонной дипломатии и спекуляций в излюбленном стиле highly likely (с высокой долей вероятности — прим. ТАСС), — пытаются докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке на трубопроводную инфраструктуру. Не можем не приветствовать такое стремление», — отметили российские дипломаты.
«Подчеркиваем, что наша страна не позволит “замести под ковер” неудобную правду о произошедшем на “Северных потоках”. Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — заявили в посольстве.
Российские дипломаты указали, что «результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию». «После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской причастности не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие администрации [США] весьма красноречиво», — отмечается в комментарии.
«А ведь все, что нужно, — так это задаться простыми вопросами. Кому был выгоден розыгрыш “российской карты” для геополитического и энергетического ослабления Европы? Кто конечный бенефициар выведения из строя трубопроводов и продажи альтернативных энергоресурсов? Для кого отечественный дешевый и доступный природный газ был словно бельмо на глазу? Ответ очевиден», — указали в российской дипмиссии.
«Это неудивительно, с учетом того, что попытки отступиться от махровой русофобии и трезво оценить вызовы для собственной энергобезопасности в рядах коллективного Запада автоматически квалифицируются как игра на стороне Кремля», — подчеркнули в посольстве.
Как сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники, доказательств причастности России к диверсии на газопроводах по итогам нескольких месяцев расследования, которое проводят некоторые страны Запада, нет. Несколько опрошенных изданием западных чиновников выразили сожаление, что многие лидеры государств обвинили в совершении диверсии Россию и не приняли во внимание то, что атаки могли совершить другие страны, а также экстремистские группировки, у которых есть свои мотивы.
Ранее компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке — 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания «Северных потоков». Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что взрывы на газопроводах являются диверсией, расследование продолжается.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который «фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что попытки России принять участие в расследовании диверсии натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая многих бы удивила в Германии, Дании и Швеции.