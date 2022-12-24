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14:45 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган анонсировал «интересные новости» по газовой теме

АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в понедельник объявит общественности о новых «интересных новостях» по газовой теме.

Источник: © РИА Новости

«Мы работаем день и ночь, чтобы подключить газ, обнаруженный нами в Черном море, к нашей национальной системе. В понедельник мы поделимся с нашей нацией новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу», — сказал Эрдоган, выступая в Эрзуруме.

Турецкий лидер также пообещал, что у правительства будут «хорошие новости» для народа «после того, как будет введен в эксплуатацию черноморский газ».

Одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%) является Россия.

Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.

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