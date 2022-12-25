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08:12 (мск), источник: © РИА Новости

Киев перебрасывает новые силы на Сватовское направление, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — сказал он.

Марочко объяснил, что такое решение связано с большими потерями в украинских войсках и неэффективностью их средств огневого поражения.

«Данная мера для украинского командования была вынужденной, поскольку безвозвратные и санитарные потери превысили предполагаемые расчетные цифры, а огневые средства оказались неэффективными», — уточнил офицер.

Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов республики.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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