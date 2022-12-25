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14:16 (мск), источник: ТАСС

Путин на 100% уверен в уничтожении комплексов Patriot на Украине

ТАСС, 25 декабря. Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине, заявил президент России Владимир Путин в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Конечно пощелкаем, 100%!», — заверил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. При этом, напомнил президент, у Украины таких комплексов «пока нет».

В четверг Путин в беседе с журналистами отмечал, что «Patriot — это достаточно старая система», и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена посетил Вашингтон. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на общую сумму 1,85 млрд долларов. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, в составе которой — сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления.

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