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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о готовности договариваться о «приемлемых развязках» на Украине

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, не подошла ли Россия к опасной черте в отношениях с западными странами, отказался согласиться, что эта черта «уж такая опасная». По его словам, Россия готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Я не считаю, что она (черта.— “Ъ”) уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они», — добавил он.

У президента спросили, могла ли Россия вести себя с Украиной так же «цинично и изощренно», как это делают страны Запада. Владимир Путин в ответ заявил, что у России «другая философия, другое отношение к жизни и к людям». Он сказал, что западные страны имеют во всем материальный подход, а Россия — духовный.

Глава государства также заявил, что события последних месяцев позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы «положить все» в интересах страны.

Последние пару месяцев власти России и Украины все чаще говорят о возможности и желании сесть за стол переговоров, однако каждая сторона настаивает на выполнении своих условий. Россия требует признать за ней новые регионы, а Украина настроена вернуть себе все утраченные территории, включая Крым.

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