Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации

Издание отмечает работу Суровикина, которому удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона.
«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — пишет издание.
При этом Financial Times отмечает, что ряд западных военных аналитиков все еще считают «прорыв» украинских войск возможным.
Ранее западные СМИ отмечали признаки большей тактической слаженности среди российских военных после назначения Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине.
В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отмечал Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.