Какие праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году Как долго продлятся новогодние каникулы, какие еще праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году - все это прописано в производственном календаре
Фоторепортажи
10Двойной слой меха и сообразительность
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Трое военных погибли при падении дрона в Саратовской области
Казахстан отказался помогать России обходить санкции
Politico узнала условие США для передачи Украине ЗРК Patriot
10:59 (мск), источник: © РИА Новости

Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Действия командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы украинских войск на успешное наступление на южном направлении, пишет британская газета Finanacial Times.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Издание отмечает работу Суровикина, которому удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона.

«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — пишет издание.

При этом Financial Times отмечает, что ряд западных военных аналитиков все еще считают «прорыв» украинских войск возможным.

Ранее западные СМИ отмечали признаки большей тактической слаженности среди российских военных после назначения Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине.

В середине октября российские власти начали отселять жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.

Как отмечал Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу дал команду начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во Франции сообщили Зеленскому 'неприятную' новость о России
Арестович предсказал, когда США 'кинут' Украину
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
СМИ сообщили о больших потерях и измотанности украинских войск
Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне СВО
ФСБ ликвидировала группировку, отправлявшую боевиков на Украину
Три человека погибли на военном аэродроме в Саратовской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта