Путин заявил о разногласиях и возросших угрозах безопасности на пространстве СНГ

«К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия», — сказал российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что страны СНГ «готовы и будут сотрудничать». По его словам, в случае возникновения проблемных вопросов, государства стараются решать их сообща и «оказывают друг другу товарищескую помощь». Президент РФ добавил, что декабрьская встреча в Санкт-Петербурге подтверждает желание стран развивать сотрудничество дальше.
Путин обращал внимание лидеров стран СНГ на угрозы безопасности содружества еще в сентябре. В ходе встречи с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ российский президент обвинил Запад в желании развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. В пример он привел конфликт между Россией и Украиной, а также обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ».
На неформальном саммите глав стран СНГ в начале октября Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ. Он также указал не только на украинский кризис, но и на конфликты «между другими близкими государствами постсоветского пространства».
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил страны СНГ о возможных провокациях со стороны Запада. Он отметил, что к такому сценарию нужно быть готовыми. «События недавние в Казахстане, Узбекистане — убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — подчеркнул белорусский лидер.