Какие праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году Как долго продлятся новогодние каникулы, какие еще праздничные выходные дни ждут россиян в 2023 году - все это прописано в производственном календаре
Фоторепортажи
56Главные события 2022 года в фотографиях
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
МИД РФ заявил об «угрозе устранения» президента со стороны США
Маск высказался о предсказаниях Медведева на 2023 год
В Киеве просят Зеленского не отбирать у УПЦ главные храмы лавры
Главное
Спецоперация на Украине
21:26 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров при государственных университетах в 16 регионах страны. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно распоряжению, военные учебные центры будут открыты при госуниверситетах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках — Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Так, они появятся в Астраханском госуниверситете им. В. Н. Татищева, Вятском ГАТУ, Дальневосточном ГАУ, Ижевском ГТУ им. М. Т. Калашникова, Липецком ГТУ, Мордовском госуниверситете им. Н. П. Огарева, Новгородском ГУ им. Ярослава Мудрого, Орловском госуниверситете им. И. С. Тургенева, Волгатехе (ПГТУ), ПсковГУ, СахГУ, СмолГУ, ТюмГУ, Череповецком госуниверситете, Чеченском госуниверситете имени А. А. Кадырова и Ярославском ГТУ.

До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах РФ выросло до 120.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование