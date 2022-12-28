Раиси заявил, что США и Запад не смогут расколоть иранский народ, распространяя ложь

«Враги исламской революции, распространяя ложь, не смогут добиться своих целей и расколоть иранский народ, — сказал Раиси. — Молодежь — это наши дети, и все те, кто был обманут, будут приняты в объятия родины, но изменникам не будет пощады».
Иранская прокуратура 26 декабря сообщила, что 83% участников демонстраций в Тегеране, которые были ранее задержаны полицией и силами безопасности, выпущены властями на свободу. В заявлении, переданном агентством Тасним, отмечалось, что «за последние три месяца судьи, ведущие дела участников беспорядков, совершили 2 239 посещений тюрем и провели личные беседы с заключенными».
В октябре и ноябре иранские власти неоднократно объявляли о помиловании участников акций протеста, которые проходили в Сенендедже — административном центре провинции Курдистан и Захедане — главном городе провинции Систан и Белуджистан. На свободу отпустили группы демонстрантов в юго-западной провинции Хузестан, населенной арабскими племенами, и в Ардебиле, где живут этнические азербайджанцы.
Соединенные Штаты 26 декабря призвали Иран освободить без каких-либо условий всех участников протестов. Как подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, речь идет «о всех людях, заключенных под стражу в Иране за то, что они мирно отстаивали свои свободы».
Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Иранская организация судебной медицины 7 октября опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.
По сведениям саудовской газеты Asharq Al-Awsat, митингами и шествиями за три месяца были охвачены 157 городов и населенных пунтков. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных. Всего с середины сентября в Иране были задержаны, по данным издания, 18,5 тыс. человек. При подавлении беспорядков погибли 507 активистов и 66 силовиков.