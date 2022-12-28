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06:32 (мск), источник: ТАСС

Раиси заявил, что США и Запад не смогут расколоть иранский народ, распространяя ложь

БЕЙРУТ, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил США и страны Запада в разжигании антиправительственных протестов в Иране путем распространения слухов и дезинформации. Об этом, как передал в среду телеканал Al-Alam, он заявил в Тегеране на встрече с ветеранами ирано-иракской войны 1980−1988 годов.

Источник: Reuters

«Враги исламской революции, распространяя ложь, не смогут добиться своих целей и расколоть иранский народ, — сказал Раиси. — Молодежь — это наши дети, и все те, кто был обманут, будут приняты в объятия родины, но изменникам не будет пощады».

По словам президента, к организации беспорядков и волнений, вспыхнувших в Иране в середине сентября, оказались причастны «лицемеры, монархисты и контрреволюционеры, то есть все те, кто выступал против исламской республики».

Иранская прокуратура 26 декабря сообщила, что 83% участников демонстраций в Тегеране, которые были ранее задержаны полицией и силами безопасности, выпущены властями на свободу. В заявлении, переданном агентством Тасним, отмечалось, что «за последние три месяца судьи, ведущие дела участников беспорядков, совершили 2 239 посещений тюрем и провели личные беседы с заключенными».

В октябре и ноябре иранские власти неоднократно объявляли о помиловании участников акций протеста, которые проходили в Сенендедже — административном центре провинции Курдистан и Захедане — главном городе провинции Систан и Белуджистан. На свободу отпустили группы демонстрантов в юго-западной провинции Хузестан, населенной арабскими племенами, и в Ардебиле, где живут этнические азербайджанцы.

Соединенные Штаты 26 декабря призвали Иран освободить без каких-либо условий всех участников протестов. Как подчеркнул руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, речь идет «о всех людях, заключенных под стражу в Иране за то, что они мирно отстаивали свои свободы».

Уличные акции

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Иранская организация судебной медицины 7 октября опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

По сведениям саудовской газеты Asharq Al-Awsat, митингами и шествиями за три месяца были охвачены 157 городов и населенных пунтков. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных. Всего с середины сентября в Иране были задержаны, по данным издания, 18,5 тыс. человек. При подавлении беспорядков погибли 507 активистов и 66 силовиков.

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