Марочко заявил, что ВСУ могут пойти на штурм Кременной в ЛНР сразу с трех направлений

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти на штурм города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) сразу с трех направлений — северо-запада, запада и юго-запада. Об этом ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма. <…> Наступательные действия на данный момент возможны сразу с трех направлений: северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки военного ведомства республики.
Марочко отметил, что нынешние неблагоприятные погодные условия не влияют на логистику украинских войск, поскольку почва вокруг Кременной «в большей степени песчаная», а хвойный лес у города может «способствовать маскировке» живой силы и техники ВСУ.
Во вторник Марочко сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать дополнительные подразделения в районы Кременной и Сватова в ЛНР. По его словам, группировки украинских войск усиливаются в основном военнослужащими, прошедшими военную подготовку за рубежом, и иностранными наемниками.