Как Эдуард Успенский стал главным сказочником СССР Чебурашка и крокодил Гена получили мировую известность.
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
В Киеве просят Зеленского не отбирать у УПЦ главные храмы лавры
МИД РФ заявил об «угрозе устранения» президента со стороны США
Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
09:28 (мск), источник: ТАСС

Марочко заявил, что ВСУ могут пойти на штурм Кременной в ЛНР сразу с трех направлений

Офицер Народной милиции ЛНР отметил, что нынешние неблагоприятные погодные условия не влияют на логистику украинских войск, поскольку почва вокруг Кременной «в большей степени песчаная», а хвойный лес у города может «способствовать маскировке» живой силы и техники ВСУ.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

ЛУГАНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти на штурм города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) сразу с трех направлений — северо-запада, запада и юго-запада. Об этом ТАСС в среду сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма. <…> Наступательные действия на данный момент возможны сразу с трех направлений: северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки военного ведомства республики.

Марочко отметил, что нынешние неблагоприятные погодные условия не влияют на логистику украинских войск, поскольку почва вокруг Кременной «в большей степени песчаная», а хвойный лес у города может «способствовать маскировке» живой силы и техники ВСУ.

Во вторник Марочко сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать дополнительные подразделения в районы Кременной и Сватова в ЛНР. По его словам, группировки украинских войск усиливаются в основном военнослужащими, прошедшими военную подготовку за рубежом, и иностранными наемниками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Спецоперация на Украине
Банки реструктурировали 155 тысяч кредитов мобилизованных
ЛНР: ВСУ могут пойти на штурм Кременной сразу с трех направлений
Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили бронетехнику и компункты ВСУ
RaHDit выложили данные тысячи украинских активистов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта