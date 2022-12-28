CNN: у США возникают проблемы при оказании поддержки энергосистеме Украины

Причиной могла стать нехватка оборудования в общемировых цепочках поставок, обратил внимание собеседник СМИ.
По словам госслужащего, более недели назад Украина получила от США партию электрического оборудования в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы страны.
«Однако в то время как США и их партнеры стараются обеспечить столицу (Украины) Киев всем необходимым для обеспечения электроэнергии и тепла этой зимой, они вынуждены считаться с проблемами в мировых цепочках поставок», — добавил источник.
В настоящий момент, как отмечается, американская сторона делает все возможное, чтобы добиться сокращения нехватки оборудования. Тем не менее именно сложности с логистическими процессами приводят к определенным трудностям, добавил чиновник.
Среди других проблем — несовместимость американских систем электрообеспечения с украинской сетью, говорится в материале CNN.