Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
Рига выдала Киеву сотрудничавшую с Россией чиновницу
Песков: мирный план невозможен без признания новых регионов РФ
Медведев призвал не пускать обратно уехавших из РФ «предателей»
16:43 (мск), источник: Газета.Ру

CNN: у США возникают проблемы при оказании поддержки энергосистеме Украины

Соединенные Штаты и другие страны Запада сталкиваются с некоторыми проблемами при выделении помощи для энергетической системы Украины. Об этом сообщает «Си-эн-эн» (CNN) со ссылкой на американского чиновника.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Причиной могла стать нехватка оборудования в общемировых цепочках поставок, обратил внимание собеседник СМИ.

По словам госслужащего, более недели назад Украина получила от США партию электрического оборудования в рамках многомиллионной программы по поддержке электросистемы страны.

«Однако в то время как США и их партнеры стараются обеспечить столицу (Украины) Киев всем необходимым для обеспечения электроэнергии и тепла этой зимой, они вынуждены считаться с проблемами в мировых цепочках поставок», — добавил источник.

В настоящий момент, как отмечается, американская сторона делает все возможное, чтобы добиться сокращения нехватки оборудования. Тем не менее именно сложности с логистическими процессами приводят к определенным трудностям, добавил чиновник.

Среди других проблем — несовместимость американских систем электрообеспечения с украинской сетью, говорится в материале CNN.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле рассказали о деталях новогоднего обращения президента
АвтоВАЗ может начать поставлять автомобили в новые страны Африки
Спецоперация на Украине
Лавров рассказал об «абсолютном приоритете» России в ходе СВО
МО РФ рассказало об уничтожении в ДНР двух артсистем М777
ВС РФ уничтожили склад вооружений ВСУ в Запорожской области
Песков: мирный план невозможен без признания новых регионов РФ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика