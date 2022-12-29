Минобороны Сирии назвало переговоры с Турцией в Москве позитивными

«Сегодня в Москве при участии российской стороны состоялась встреча министра обороны Сирии и главы сирийской службы общей разведки с турецким министром обороны и главой турецкой разведки. Стороны обсудили ряд вопросов. Встреча прошла позитивно», — говорится в сообщении.
Ранее в среду прошли трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции. По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.
Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.
Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности протяженностью 30 километров на границе с Сирией.