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00:37 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны Сирии назвало переговоры с Турцией в Москве позитивными

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Встреча министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и его турецкого коллеги Хулуси Акара в Москве прошла в позитивном ключе, заявили в Министерстве обороны САР.

Источник: AP 2022

«Сегодня в Москве при участии российской стороны состоялась встреча министра обороны Сирии и главы сирийской службы общей разведки с турецким министром обороны и главой турецкой разведки. Стороны обсудили ряд вопросов. Встреча прошла позитивно», — говорится в сообщении.

Ранее в среду прошли трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции. По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения для стабилизации ситуации как в Сирии, так и в регионе в целом.

Как позднее написала газета Hürriyet, эти переговоры стали первым официальным контактом Анкары и Дамаска за 11 лет.

Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Он также отметил, что в следующем году Турция предпримет все необходимые шаги для создания зоны безопасности протяженностью 30 километров на границе с Сирией.

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