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13:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Монголии поручил восстановить столицу Чингисхана

Первая столица Монгольской империи (в 1235—1260 гг.) Каракорум будет восстановлена. Указ об этом издал президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Источник: AFP 2022

«По случаю 860-летия со дня рождения великого императора Чингисхана президент Монголии издал указ о восстановлении столицы Великой Монголии Каракорума в историко-культурном памятнике Орхонской долины», — цитирует местное издание News.mn сегодняшнюю речь господина Хурэлсуха.

Он заявил, что Каракорум может стать новым центром социально-экономического, культурного и духовного развития. Во времена Монгольской империи, продолжил президент, столице удавалось объединять мировые цивилизации и религии, «город существовал в мире, без войн и конфликтов».

Сейчас Каракорум — малонаселенный центр сомона Хархорин. На его территории расположен музейный комплекс Хархорум. Каракорум расположен в 350 км. к востоку от столицы республики Улан-Батора.

Андрей Сапожников

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