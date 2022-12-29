Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ

«Состояние высшей боевой готовности сербских вооруженных сил, объявленное три дня назад из-за ситуации на севере Метохии, было отменено в четверг решением (президента Александра. — Прим. ред.) Вучича», — говорится в материале.
В начале недели министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что глава государства Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности.
Накануне стало известно, что бывший полицейский, серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.
После этого президент призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады.