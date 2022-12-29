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17:15 (мск), источник: © РИА Новости

Вучич отменил состояние высшей боеготовности ВС Сербии, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Сербии отменили режим максимальной боеготовности войск, сообщило агентство Танюг со ссылкой на источник в администрации президента.

Источник: © РИА Новости

«Состояние высшей боевой готовности сербских вооруженных сил, объявленное три дня назад из-за ситуации на севере Метохии, было отменено в четверг решением (президента Александра. — Прим. ред.) Вучича», — говорится в материале.

Обстановка в Косово и Метохии накалилась после того, как полиция самопровозглашенной республики в декабре задержала несколько полицейских по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998−1999 годов и терроризме. Местные сербы в знак протеста воздвигли баррикады.

В начале недели министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что глава государства Александр Вучич приказал перевести вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности.

Накануне стало известно, что бывший полицейский, серб Деян Пантич, из-за задержания которого началась новая волна напряженности, будет переведен под домашний арест.

После этого президент призвал этнических сербов в Косово завершить протесты и убрать баррикады.

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