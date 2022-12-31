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09:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Анкара по итогам встречи в Москве согласилась вывести свои силы с севера Сирии

БЕЙРУТ. /ТАСС/. Анкара по итогам состоявшихся в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести турецких военных с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики. С таким утверждением выступила в пятницу газета El Watan со ссылкой на источник.

Источник: AP 2022

По его сведениям, итогом встречи стало «согласие Турции на полный вывод [турецких сил] из оккупированных ими районов на севере [арабской республики], а также подтверждение Анкарой [намерения] уважать суверенитет и целостность сирийских территорий».

Согласно источнику, для «обеспечения надлежащей реализации» указанных договоренностей были сформированы специальные комиссии. Для дальнейшей координации процесса будут проводиться дополнительные встречи между представителями турецкой и сирийской сторон.

С точки зрения источника, почва для «сближения между Сирией и Турцией» и «примирения» Анкары с Дамаском была подготовлена турецкими СМИ, в которых якобы «в течение месяцев» публиковались новостные и аналитические материалы, намекающие на заинтересованность Турции в преодолении разногласий с сирийским соседом «в интересах региона».

Кроме того, как указывает источник, участники встречи сошлись во мнениях о том, что курдские формирования, связанные с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), являются «агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции». Стороны также обсудили процесс реализации достигнутой ранее договоренности об открытии стратегической трассы М4, которая связывает западные и восточные регионы Сирии.

Ранее Минобороны РФ информировало о прошедших в российской столице переговорах глав оборонных ведомств России, Сирии и Турции, в ходе которых обсуждались пути разрешения сирийского кризиса, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии. По итогам встречи, как уточнили в Минобороны, стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом. В сирийском Минобороны назвали встречу позитивной.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. 3 июня президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии и включить в нее территории на западном и восточном берегу реки Евфрат, контролируемые сейчас курдами.

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