Financial Times опубликовала прогнозы на 2023 год

В 2023 году страны ЕС могут ждать веерные отключения электричества, конфликт на Украине продолжится, а Джо Байден будет вновь баллотироваться в президенты США, говорится в ежегодном прогнозе от авторов Financial Times (FT).
Газета напоминает, что из предсказаний на 2022-й по итогу не сбылись лишь некоторые из предположений авторов: акции Tesla упали в цене, демократы сохранили контроль над сенатом США, а более заразный вариант COVID-19 так и не появился.
В этом году авторы FT сделали ряд новых предсказаний на 2023 год:
Помимо FT, в жанре «шокирующих прогнозов» ежегодно выступают эксперты датского инвестбанка Saxo Bank — они каждый раз предполагают маловероятные события глобального масштаба, которые могут оказать значительное влияние на мировую экономику.
В прошлом году аналитики Saxo Bank, например, прогнозировали, что в этом году планы по отказу от ископаемого топлива будут отложены из-за высокой стоимости. Как оказалось, ряд европейских стран, включая Германию, в этом году действительно начали возвращать в строй угольную энергетику. Прогноз об инфляции в США на уровне 15% не сбылся, однако она превысила 8% и установила рекорд за последние 40 лет. В банке также предсказали очередную холодную войну; при этом ее причиной назвали развитие гиперзвуковых технологий, которые должны простимулировать космическую гонку.