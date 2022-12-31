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Спецоперация на Украине
10:07 (мск), источник: Коммерсантъ

США обеспокоены сближением России и Китая на фоне ситуации на Украине

Россия и Китай продолжают сближаться на фоне военной операции на Украине, и это беспокоит США, заявил официальный представитель Госдепа. Так он прокомментировал «РИА Новости» прошедшие накануне переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Источник: Reuters

В Госдепе считают, что, несмотря на заявления Пекина о сохранении нейтралитета, «его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в развитие связей с РФ». В американском дипведомстве отметили, что США и Европа предупредили КНР о возможных последствиях помощи России в военной операции, а также оказании ей содействия в обходе санкций.

США неоднократно грозили Китаю жесткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций. В мае Вашингтон говорил, что не видит попыток Пекина обойти введенные против РФ ограничения. В июне Минобороны КНР заявило, что Пекин не оказывал поддержку Москве в «украинском кризисе». Китай также отверг все угрозы американской стороны.

На прошлой неделе Си Цзиньпин принял в Пекине зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По итогам переговоров председатель КНР заявил о готовности Пекина «сближаться с Россией».

Лаура Кеффер

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