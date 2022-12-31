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Спецоперация на Украине
12:02 (мск), источник: © РИА Новости

Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сербия может ввести санкции против России, только если ее собственные интересы окажутся под угрозой, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva. Он отметил, что за прошедший год каждый мог убедиться в точности и принципиальности позиции Белграда по антироссийским санкциям.

Источник: Reuters

«Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — сказал сербский лидер.

Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю) — по словам президента, оно «не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет».

«Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое “не знаю” весит больше, чем у других “да”, — заключил Вучич.

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.

В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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