Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России

«Как долго мы сможем защищать эту позицию — увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам нашей страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», — сказал сербский лидер.
Вучич сравнил Сербию с маленьким племенем галлов из французских комиксов про Астерикса и Обеликса (защищающих последнюю деревню в Галлии, не подчинившуюся римскому императору Гаю Юлию Цезарю) — по словам президента, оно «не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет».
«Станем ли вводить санкции — не знаю, но мое “не знаю” весит больше, чем у других “да”, — заключил Вучич.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже девять пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.