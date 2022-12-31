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Спецоперация на Украине
15:12 (мск), источник: © РИА Новости

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Глава государства обратился к гражданам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Он назвал минувший год годом поворотных событий, закладывающих основу будущего и для России, и для всего мира, годом, наполненным волнениями и тревогами.

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«Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции», — сказал президент.

Он подчеркнул, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях.

«Вместе строим. И созидаем. Главное — судьба России. Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками», — добавил глава государства.

Западные элиты годами заверяли Россию в мирных намерениях, в том числе в Донбассе, но на деле поддерживали неонацистов и готовились к агрессии. Теперь они говорят об этом в открытую, а народ Украины используют для раскола и ослабления нашей страны, продолжил президент.

«Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать», — уверен Путин.

Он поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранит страну великой и независимой.

«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — заключил президент.

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