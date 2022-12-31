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19:20 (мск), источник: Известия

Минобороны объявило о завершении осеннего призыва

Осенний призыв на военную службу завершен. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны России. В пресс-службе министерства отметили, что российские военкоматы выполнили поставленные задачи в обстановке негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691, осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

«Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заключили в ведомстве.

В МО также добавили, что в ходе призывной компании была организована работа прямых телефонных линий для призывников и их семей, на которые поступило около 2 тыс. звонков.

Ранее, 21 декабря, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил о том, что увеличение возраста призыва с 18 лет до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых людей. Депутат объяснил, что до призыва в армию граждане успеют получить определенную специальность и образование, а это, в свою очередь, позволит укрепить обороноспособность и повысить военный потенциал России.

В тот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что при комплектовании вооруженных сил планируется поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

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