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Спецоперация на Украине
19:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо разработать долгосрочный план поддержки Украины. По его словам, успехи вооруженных сил Украины в ходе спецоперации не должны создавать иллюзий о возможной победе Киева в ближайшее время.

Источник: AP 2022

«Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что (российские войска.— ''Ъ'') готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», — сказал Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си».

Генсек НАТО подчеркнул, что конфликт России и Украины, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако, по его словам, от соотношения сил двух стран зависят условия, на которых будет основано мирное соглашение.

Йенс Столтенберг призвал обеспечить Украине соответствующую поддержку. «В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы», — сказал он.

29 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева и Вашингтона совпадают цели и понимание условий прекращения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что компромисс с Москвой невозможен, поскольку тогда Украина не достигнет территориальной целостности и суверенитета.

22 декабря The Wall Street Journal сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский готовит мирный план урегулирования конфликта. По информации газеты, план будет основан на десяти условиях, которые украинский лидер выдвинул на саммите G20. К ним в том числе относятся вывод российских войск и признание суверенитета Украины. В Кремле утверждают, что мирный план невозможен, пока Киев не признает присоединенные регионы российскими.

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