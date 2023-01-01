Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

«Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что (российские войска.— ''Ъ'') готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления», — сказал Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си».
Йенс Столтенберг призвал обеспечить Украине соответствующую поддержку. «В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы», — сказал он.
29 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Киева и Вашингтона совпадают цели и понимание условий прекращения конфликта с Россией. Он подчеркнул, что компромисс с Москвой невозможен, поскольку тогда Украина не достигнет территориальной целостности и суверенитета.
22 декабря The Wall Street Journal сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский готовит мирный план урегулирования конфликта. По информации газеты, план будет основан на десяти условиях, которые украинский лидер выдвинул на саммите G20. К ним в том числе относятся вывод российских войск и признание суверенитета Украины. В Кремле утверждают, что мирный план невозможен, пока Киев не признает присоединенные регионы российскими.