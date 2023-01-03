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Спецоперация на Украине
17:30 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

В числе прочего семьям военных, сотрудников МВД и Росгвардии в случае их гибели во время спецоперации на Украине выплатят по пять миллионов рублей. Для получивших ранение, травму или контузию предусмотрена выплата в размере трех миллионов.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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