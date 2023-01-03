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22:47 (мск), источник: Газета.Ру

Палата представителей США впервые за почти столетие не смогла избрать спикера с первого раза

Лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти не смог получить место спикера с первого раза, и впервые почти за сто лет будет проводиться повторное голосование. Об этом пишет Bloomberg.

Источник: AP 2022

Фаворит гонки, 57-летний Маккарти заручился поддержкой большинства республиканцев — 203 из 222 по неофициальным подсчетам — но этого было недостаточно, чтобы завоевать большинство во всей Палате представителей (218 голосов). Демократы проголосовали за своего лидера, представителя Нью-Йорка Хакима Джеффриса, отдав ему 212 голосов.

Последний раз спикера не смогли выбрать с первого раза в 1923 году, тогда потребовалось девять туров голосования. При этом до выбора спикера палата не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

Агентство отмечает, что парламент приближается к «критическим срокам» в вопросе повышения потолка национального долга и сохранения финансирования правительства в конце этого года.

Виолетта Ханенева

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