Путин приказал отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков»

«Очень рад! Поздравляю вас! Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!» — сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.
Путин еще 21 декабря 2022 года сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон» выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.
Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, говорил президент.
«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — 1 тысячи километров. «Циркон» способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.