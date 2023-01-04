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14:11 (мск), источник: © РИА Новости

Путин приказал отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными системами морского базирования «Циркон».

Источник: © РИА Новости

«Очень рад! Поздравляю вас! Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!» — сказал Путин, обращаясь к участникам церемонии.

Путин еще 21 декабря 2022 года сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон» выйдет на боевую службу в начале января. Он заявил тогда, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.

Район несения службы корабля, оснащенного гиперзвуковыми и крылатыми ракетами «Циркон», будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности России, говорил президент.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — 1 тысячи километров. «Циркон» способен уничтожать как надводные, так и наземные цели.

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