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18:10 (мск), источник: © РИА Новости

В Грузии прошли акции в поддержку Саакашвили

ТБИЛИСИ, 4 янв — РИА Новости. Акции в поддержку находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили прошли в нескольких городах Грузии и в зарубежных странах, передает телекомпания «Мтавари архи».

Источник: AFP 2022

Участники акций требовали разрешить Саакашвили продолжить лечение в заграничной клинике. Бывший президент проходит лечение в тбилисской клинике из-за осложнений после длительной голодовки.

«Акции под лозунгом SaveMisha прошли у генконсульств и посольств Грузии в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Вене, Брюсселе, Страсбурге, Гааге, Праге, Стокгольме, Берне, Софии, Барселоне, Афинах, Тель-Авиве, Киеве, Кишиневе. Сторонники также провели акции в городах Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Чорвиле и Уреки», — отмечает телекомпания.

По ее данным, акция-перформанс в эти минуты проходит в столице Грузии на мосту мира.

Организаторами части акций являются члены оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение», а международные акции организовал юрист и правозащитник Марк Фейгин*.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента в России.

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