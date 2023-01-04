Макрон пообещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC

«Президент решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — сообщили журналистам на брифинге по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора двух президентов, который продолжался около часа.
«Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии», — добавил представитель Елисейского дворца. Он не уточнил, сколько боевых машин планируется передать и когда это может произойти.
Колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC разработаны французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («Пушка на колесах»). 17-тонная боевая машина оснащалась 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины «Ягуар».
20 декабря Макрон сообщил, что Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале года предоставить новую партию оружия и боеприпасов. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет заимствовать из числа ранее заказанных Данией.
К настоящему моменту Франция передала Украине 18 САУ Caesar. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило выделение Киеву 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.
Франция также уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты.