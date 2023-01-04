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21:25 (мск), источник: ТАСС

Макрон пообещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Источник: Reuters

«Президент решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — сообщили журналистам на брифинге по итогам состоявшегося в среду телефонного разговора двух президентов, который продолжался около часа.

«Это первый случай поставки разработанных на Западе танков украинской армии», — добавил представитель Елисейского дворца. Он не уточнил, сколько боевых машин планируется передать и когда это может произойти.

Колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC разработаны французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («Пушка на колесах»). 17-тонная боевая машина оснащалась 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, как сообщает Министерство вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины «Ягуар».

О военной помощи Франции

20 декабря Макрон сообщил, что Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале года предоставить новую партию оружия и боеприпасов. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет заимствовать из числа ранее заказанных Данией.

К настоящему моменту Франция передала Украине 18 САУ Caesar. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило выделение Киеву 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.

Франция также уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты.

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