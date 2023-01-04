В США признали успехи ВС России на артемовском направлении

«Однако россияне добились постепенно нарастающего прогресса. И мы считаем, что они продолжают добиваться постепенно нарастающего прогресса на этом (направлении. — Ред.)», — заявил представитель исполнительной ветви власти США журналистам.
30 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в районах Артемовска и Соледара отмечается работа иностранных наемников. По его словам, украинское командование, в противовес российским наступающим порядкам, дополнительно направило в эти районы отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев.
За день до этого, 29 декабря, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. По его словам, основной удар приходится по направлениям восточного района Артемовска, Соледара и южнее города.
26 декабря Марочко заявлял, что ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске. По его словам, ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных.
Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска.
23 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев готовится к сдаче Артемовска. Он отметил, что власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно», поэтому утверждают, что город для них якобы не имеет значения.
Артемовск расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивают туда все имеющиеся бригады.
Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.