Конгрессмены США в шестом туре вновь не смогли избрать спикера Палаты представителей

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако ни в одном из шести туров голосования лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог заручиться поддержкой большинства, чтобы получить кресло спикера.
Итоги шестого тура были аналогичны результатам двух предыдущих состоявшихся в среду голосований. Маккарти набрал 201 голос (на один меньше, чем в третьем туре, который состоялся во вторник). Для победы было необходимо получить 218 голосов.
В шестом туре, как и в двух предыдущих, республиканцы, отказывающиеся поддержать назначение спикером Маккарти, выдвинули в качестве альтернативного кандидата Байрона Дональдса (от штата Флорида). За него свои голоса отдали 20 конгрессменов от Республиканской партии. Республиканка Виктория Спартц (от штата Индиана), являющаяся уроженкой Украины, воздержалась и не отдала свой голос ни одному из кандидатов. За демократа Хакима Джеффриса, как и во всех предыдущих турах, проголосовали 212 конгрессменов — все представители Демократической партии в нижней палате Конгресса нынешнего созыва.
Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. Предполагалось, что во вторник будет избран новый спикер Палаты представителей, однако по итогам трех туров голосования победитель так и не был выявлен. Вечером 3 января заседание завершилось и возобновилось уже в среду. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось целых девять туров голосования, чтобы выбрать спикера. В этот раз выборы также будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. После шестого тура голосования заседание нижней палаты было приостановлено, оно возобновиться в 20:00 по местному времени (04:00 мск четверга).
Ранее американские СМИ сообщали, что Маккарти пришлось пойти на несколько уступок, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Он, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера. Некоторые республиканцы, однако, заявили, что считают эти уступки недостаточными.
До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.