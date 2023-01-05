В США увидели помощь Украине в выводе войск из Афганистана

По его словам, США были бы уязвимы перед действиями России на упомянутых территориях, если бы продолжали военные столкновения.
«Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — заявил политический деятель. При этом Салливан добавил, что Вашингтон не стремится к военным действиям с Россией.
В декабре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен увидел возможность оказывать помощь Украине в больших размерах в выводе войск из Афганистана. Если бы этого не произошло, у Вашингтона не осталось бы ресурсов на такие объемы помощи, считает дипломат.
Известно, что вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в том случае, если бы американские войска не покинули Афганистан, Вашингтон не смог бы оказывать Киеву помощь в том объеме, в котором это делается на сегодняшний день.