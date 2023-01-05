Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
56Главные события 2022 года в фотографиях
Популярное за сутки
Арестович осудил военных, выложивших буквы из убитых россиян
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке
Главное
Спецоперация на Украине
12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В США увидели помощь Украине в выводе войск из Афганистана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вывод войск США из Афганистана облегчил помощь Украине. Цитату приводит The Washington Post (WP).

Источник: AP 2022

По его словам, США были бы уязвимы перед действиями России на упомянутых территориях, если бы продолжали военные столкновения.

«Если бы мы до сих пор воевали в Афганистане, это было бы превосходной целью для России», — заявил политический деятель. При этом Салливан добавил, что Вашингтон не стремится к военным действиям с Россией.

В декабре 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен увидел возможность оказывать помощь Украине в больших размерах в выводе войск из Афганистана. Если бы этого не произошло, у Вашингтона не осталось бы ресурсов на такие объемы помощи, считает дипломат.

Известно, что вывод войск США из Афганистана начался весной 2021 года.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в том случае, если бы американские войска не покинули Афганистан, Вашингтон не смог бы оказывать Киеву помощь в том объеме, в котором это делается на сегодняшний день.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умерла Вивьен Вествуд
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта