Эрдоган призвал к скорейшему мирному урегулированию украинского конфликта

«Он [Эрдоган] подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий», — говорится в сообщении.
Эрдоган также напомнил, что переговоры дали положительный результат по созданию зернового коридора, обмену пленными, обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
В ходе разговора президенты помимо ситуации на Украине также обсудили двусторонние отношения и Сирию. Так, Эрдоган заявил о необходимости принятия руководством страны политических шагов для нормализации отношений. Он также высказался за принятие конкретных шагов по очистке севера Сирии от курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG/РКК) и партии «Демократический союз» (PYD).
Разговор Путина и Эрдогана был анонсирован 3 января. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что беседа президентов запланирована на 4 января. По данным РИА Новости, в ходе разговора Эрдоган планировал продолжить усилия по возобновлению переговоров для достижения прекращения огня, а также предлагать свое посредничество.
Эрдоган неоднократно обсуждал с Путиным возможность разрешения конфликта на Украине, а также способствовал обмену пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на украинского политика Виктора Медведчука.