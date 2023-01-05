Путин в беседе с Эрдоганом подтвердил открытость к серьёзному диалогу по ситуации на Украине

«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
При этом, с учётом готовности Турции выступать посредником по урегулированию конфликта, Путин подтвердил открытость России к серьёзному диалогу — при условии выполнения Киевом «известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учёта новых территориальных реалий».
Лидеры РФ и Турции также отметили приоритетное значение таких совместных проектов, как создание в Турции газового хаба и строительство АЭС «Аккую». В рамках обсуждения зерновой сделки Путин подчеркнул необходимость устранения барьеров для российского экспорта. Президенты также обсудили перспективы сирийского урегулирования.
«Дана позитивная оценка проведённой в Москве в декабре 2022 г. встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Выражена надежда, что развитие контактов в таком трёхстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирийской Арабской Республике, включая восстановление её территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами», — уточнили в Кремле.
Ранее Лайф уже писал, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба. В ходе беседы турецкий лидер сообщил о планах завершить в ближайшее время подготовку соответствующей дорожной карты.