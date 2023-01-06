Власти США объявили о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки

Как говорится в справке, обнародованной пресс-службой американского президента, эти решения направлены на то, «чтобы ограничить беспорядочную и небезопасную миграцию» в Соединенные Штаты из Латинской Америки, а также «укрепить безопасность на границе» с Мексикой.
Новые шаги вашингтонской администрации призваны помочь ей пресечь колоссальный поток нелегальных иммигрантов из государств Латинской Америки и смягчить спровоцированный им кризис на южной границе США. Речь идет в том числе о переброске «дополнительных ресурсов на границу» с Мексикой и расширении операций американских компетентных органов против тех, кто занимается незаконной транспортировкой мигрантов из Латинской Америки в Соединенные Штаты, поясняет Белый дом.
По его информации, в рамках нового курса будут прежде всего расширены масштабы применения депортации нелегальных иммигрантов по ускоренной процедуре с пятилетним запретом на попытку повторного въезда в США. Кроме того, принято решение о том, что ежемесячно до 30 тыс. граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы смогут въезжать в США сроком на два года с правом на работу, если в Соединенных Штатах есть лица, обладающие правом приглашать их, а также при условии прохождения проверки со стороны американских правоохранительных органов.
При этом граждане упомянутых четырех стран, незаконно переходящие панамскую, мексиканскую и американскую границы с целью попасть в Соединенные Штаты, будут выдворяться за их пределы. Их будут депортировать в Мексику, которая согласилась принимать «30 тыс. граждан из этих четырех стран в месяц», относящихся к категории стремящихся попасть в США нелегальных иммигрантов, уточнил Белый дом.
Наряду с этим американская администрация увеличила квоту беженцев из стран Западного полушария, которых она готова принять в 2023—2024 финансовых годах. Претендовать на переезд в США с правом постоянного проживания по этой линии смогут до 20 тыс. беженцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Кроме того, США выделили дополнительно $23 млн на оказание гуманитарной помощи «в Мексике и Центральной Америке».
Поездка Байдена к границе с Мексикой
Президент США Джо Байден выступил в четверг в Белом доме перед журналистами с речью о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией. Он обещал «исправить сломанную» иммиграционную систему. Однако он признал, что эта «сложная проблема» не будет «решена в одночасье». Американский лидер призвал мигрантов «не показываться на границе» с США, если они не получили от американских властей соответствующие указания. Он обещал, что новые миграционные меры будут «безопасными и гуманными». «Все эти меры сами по себе не исправят всю нашу иммиграционную систему», — добавил президент-демократ. Он рассказал, что направил в Конгресс комплексный план по иммиграционной реформе, но, по мнению Байдена, республиканцы не будут его рассматривать или утверждать дополнительные средства на его реализацию. В связи с этим Байден подчеркнул, что исполнительной власти «необходимо больше ресурсов для охраны границы» страны.
Глава государства также подтвердил, что впервые за примерно два года пребывания на посту президента отправится к южной границе США. Байден намерен посетить 8 января город Эль-Пасо (штат Техас), страдающий от наплыва мигрантов. Американский лидер намерен выступить с речью, посвященной вопросам обеспечения безопасности на границе, встретиться с представителями местных властей.
10 января Байден посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике. На ней он намерен обсудить миграционные проблемы и «укрепление границы» с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
Как отмечают американские комментаторы, значительная часть экономики США, особенно в сельском хозяйстве, зависит от труда мигрантов, но американская миграционная система сейчас находится на грани краха. Мигранты часто идут на огромные риски, чтобы попасть в США. По данным Национального общественного радио США, за минувший финансовый год (завершился в США 30 сентября прошлого года) погибли более 800 человек, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу.