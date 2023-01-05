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22:14 (мск), источник: ТАСС

Пушилин заявил, что силы РФ будут отвечать ВСУ в случае нарушения режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 5 января. /ТАСС/. Российские силы ответят Вооруженным силам Украины (ВСУ), если те попытаются нарушить режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Об этом в четверг заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», — написал он в Telegram-канале.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

По словам Пушилина, решение президента России «как человека православного относится как раз к православным людям», которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.

«Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными», — добавил врио главы ДНР.

В четверг в соответствии с поручением президента РФ министр обороны Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января на 36 часов. Путин также призвал украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность православным гражданам посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество.

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