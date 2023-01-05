Госдеп заявил, что у США нет доверия к объявленному Россией рождественскому перемирию

«К сожалению, они (РФ) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают», — сказал он. Кроме того, Прайс добавил, что США опасаются, что РФ может использовать «любую паузу» в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.
«Мы считаем, что это циничная уловка, направленная на то, чтобы Россия смогла использовать немного времени, будь то пара дней или сколько бы ни было времени в итоге, чтобы отдохнуть, пополнить силы, перегруппироваться и, в конечном счете, повторно атаковать с потенциально еще большей жестокостью, еще большей смертоносностью, если у них получится», — утверждал официальный представитель Госдепартамента.
Также представитель Госдепа подтвердил, что объявление о выделении США Украине нового пакета военной помощи последует в ближайшие сутки или около того.
Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь в ответ на объявление Россией рождественского перемирия, утверждал, что Киев принимает решение по данному вопросу сам.
На брифинге его спросили, рекомендуют ли США не останавливать боевые действия во время рождественского перемирия, о котором объявила РФ.
«Это решение, которое должна принять Украина. Я могу сказать вам, что в течение сегодняшнего дня мы находились в тесном контакте с нашими украинскими партнерами. Вы слышали, как должностные лица Украины высокого ранга уже высказали свое мнение. Неудивительно, что эти мнения дополняют то, о чем я говорил только что. <…> Я ожидаю, что в ближайшие часы вы услышите больше от украинских чиновников высокого ранга, в том числе о том, как они интерпретируют это, как они намерены на это реагировать. Но в конечном итоге, я думаю, мы видим это совершенно одинаково», — ответил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.