Лукашенко посетил полигон, где размещена российская часть совместной группировки войск

По его данным, на полигоне Лукашенко заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений региональной группировки. Как доложил главе государства представитель российских ВС, на полигонах республики были «проведены учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил». По его словам, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Представитель российских ВС поблагодарил президента за оказанную помощь в развертывании группировки. «Общее дело делаем», — сказал в ответ Лукашенко.
Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. По его словам, решение задействовать группировку, которое было достигнуто на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, вызвано обострением ситуации на западных границах Союзного государства. 5 января Минобороны Белоруссии сообщило, что страны в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжают наращивать региональную группировку войск.