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08:43 (мск), источник: Известия

Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером

Члены палаты представителей конгресса США по итогам 15 тура голосования избрали представителя Республиканской партии Кевина Маккарти новым спикером. Трансляцию голосования 7 января вел телеканал CNN.

Источник: AFP 2022

Согласно результатам, Маккарти получил поддержку от 216 конгрессменов, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 211 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза.

По правилам выборы должны продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов, однако, если несколько законодателей воздержались от голоса, то необходимое число поддержавших снижается.

На протяжении четырех дней конгрессмены вели дебаты и теперь, выбрав спикера, палата сможет приступить к работе.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

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