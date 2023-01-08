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19:03 (мск), источник: ТАСС

Кабмин поддержал приравнивание нарушающих целостность РФ карт к экстремистским материалам

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, приравнивающий к экстремистским материалам карты, оспаривающие территориальную целостность России. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

Законопроектом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России». «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний», — говорится в отзыве правительства.

Так, в кабмине указали, что законопроект не содержит положений, указывающих на характеристики, позволяющие однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование указанных изображений и продукции как оспаривание территориальной целостности РФ.

«В частности, неясно, будут ли подпадать под действие проектируемой нормы находящиеся в обороте и распространяемые картографические изображения территории Российской Федерации и иные подобные материалы, изданные ранее, до решений о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации. При этом неопределенность в части квалификации может возникнуть также в отношении не находящихся в обороте соответствующих материалов (продукции), производство которых (с целью их распространения) на момент принятия указанных решений было завершено», — говорится в документе.

Кроме того, как отметили в кабмине, следует учитывать, что картографические изображения, как правило, выполняют исключительно информативную функцию. «В то же время их включение в понятие “экстремистские материалы” на основании предлагаемого критерия подразумевает наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации. Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики», — поясняется в отзыве кабмина.

Госдума в декабре приняла в первом чтении пакет законопроектов, в том числе предусматривающий введение штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих целостность России. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб. Как ранее отмечали разработчики инициативы, в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России.

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