Кабмин поддержал приравнивание нарушающих целостность РФ карт к экстремистским материалам

Законопроектом вносятся изменения в ст. 1 закона «О противодействии экстремистской деятельности». В статье предлагается указать, что к экстремистским материалам будут отнесены «картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России». «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний», — говорится в отзыве правительства.
Так, в кабмине указали, что законопроект не содержит положений, указывающих на характеристики, позволяющие однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование указанных изображений и продукции как оспаривание территориальной целостности РФ.
«В частности, неясно, будут ли подпадать под действие проектируемой нормы находящиеся в обороте и распространяемые картографические изображения территории Российской Федерации и иные подобные материалы, изданные ранее, до решений о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации. При этом неопределенность в части квалификации может возникнуть также в отношении не находящихся в обороте соответствующих материалов (продукции), производство которых (с целью их распространения) на момент принятия указанных решений было завершено», — говорится в документе.
Кроме того, как отметили в кабмине, следует учитывать, что картографические изображения, как правило, выполняют исключительно информативную функцию. «В то же время их включение в понятие “экстремистские материалы” на основании предлагаемого критерия подразумевает наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации. Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики», — поясняется в отзыве кабмина.
Госдума в декабре приняла в первом чтении пакет законопроектов, в том числе предусматривающий введение штрафов до 1 млн руб. за распространение карт, оспаривающих целостность России. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб. Как ранее отмечали разработчики инициативы, в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России.