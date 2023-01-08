Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
10Пожар в ТЦ «Мега Химки»
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
Войска России провели операцию возмездия за удар по Макеевке
СНБО: Киеву предлагают корейский сценарий мира
Жителей трех регионов России предупредили об аномальных морозах
Главное
Спецоперация на Украине
21:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии допустили поставку Украине танков Leopard

Германия в будущем может поставить Украине боевые танки Leopard. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире телеканала ARD.

Источник: AP 2022

Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такую возможность нельзя исключать. Хабек пообещал, что германское правительство будет внимательно следить за обсуждениями этого вопроса, которые сейчас ведутся в стране, и согласует свои действия с партнерами.

Хабек уточнил, что позиция Германии по вопросу поставок оружия Киеву будет изменяться в зависимости от развития хода боевых действий на Украине.

В начале января ряд стран объявили о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят боевые машины пехоты (БМП) Bradley модификации M2A2, Германия — БМП Marder, Франция — бронеавтомобили AMX-10RC. Прежде страны Запада не передавали Киеву собственную наступательную бронетехнику, ограничиваясь помощью в снабжении танками и бронемашинами советской разработки со всего мира, а также бронетранспортерами, артиллерийскими установками и комплексами противовоздушной обороны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умерла Вивьен Вествуд
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта