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23:32 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев напомнил о правилах военного времени в отношении предателей

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. С россиянами, которые сбежали из страны и желают ей гибели, нужно действовать по закону, не забывая при этом и о правилах военного времени, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. <…> Пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: “по закону” или “по справедливости”», — отметил он.

Поэтому, по словам Медведева, он решил разъяснить свою позицию. Зампред Совбеза выразил мнение, что наказывать предаталей можно только по закону.

«А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — заключил он.

Поводом к обсуждению мер в отношении россиян, желающих зла своей стране и призывающим к ее расколу, стало интервью актера Артура Смольянинова. Он заявил о готовности «воевать за Украину», добавив, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

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