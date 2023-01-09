Между Хабаровским и Приморским краями определили границу Специалисты впервые в истории официально установили границу между Хабаровским и Приморским краями, ее протяженность составляет 1142 километра
Фоторепортажи
10Двойной слой меха и сообразительность
20Толковый словарь СССР
Популярное за сутки
Войска России провели операцию возмездия за удар по Макеевке
Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Смольянинова
В СФ отреагировали на слова Медведева о законах военного времени
14:59 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал очередной уткой информацию Киева о «корейском варианте» урегулирования

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Оно (предположение Киева — прим. ТАСС) несправедливо, никто об этом не говорит, это очередная утка», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию, которую сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Данилов ранее также повторил заявления о том, что Козак якобы сейчас ведет в Европе переговоры об этом варианте урегулирования.

«Если я правильно понимаю, там действительно были у них какие-то сообщения, но они были про какого-то другого человека с фамилией Козак. У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией», — отметил Песков.

Секретарь СНБО Украины в воскресенье в эфире телемарафона, который цитирует украинское издание Klymenko Time, выступил с утверждением, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель». 38-я параллель — разделительная демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого мы потеряли в 2022 году
Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Спецоперация на Украине
Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной
Песков прокомментировал сообщения об амнистии бойцов «Вагнера»
МО заявило о продвижении Тихоокеанского флота в районе Угледара
Пушилин рассказал о попытках отодвинуть бои от городов ДНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатияПесков Дмитрий