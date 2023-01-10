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00:01 (мск), источник: ТАСС

Госдеп пригрозил Китаю издержками в случае его помощи России в сфере безопасности

В американском ведомстве заявили, что Вашингтон «ясно дал понять» властям Китая, «какова будет цена».

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Администрация США внимательно следит за возможностью оказания Китаем помощи России в сфере безопасности или в систематическом уклонении от санкций, Вашингтон утверждает, что Пекин понесет издержки в этом случае. Такую позицию изложил в понедельник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности», — сказал он. Как подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон «ясно дал понять» властям Китая, в том числе во время встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре, «какова будет цена», если Пекин «решит помочь России в систематическом уклонении от санкций США или предоставить помощь в сфере безопасности», которая будет использована при проведении специальной военной операции РФ на Украине.

На вопрос, оказывает ли, по мнению властей США, Китай в настоящее время содействие в сфере безопасности России, Прайс ответил: «Не могу представить новых оценок относительно этого». Он также вновь подчеркнул, что США примут меры против Китае, если зафиксируют указанное содействие.

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