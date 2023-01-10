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03:26 (мск), источник: Life.ru

Байден поддержал президента Бразилии после беспорядков и пригласил его в США

Глава Белого дома Джо Байден поддержал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву после случившихся в стране беспорядков и пригласил его в феврале в Вашингтон. Об этом сообщили в американской администрации.

Источник: Reuters

Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося на следующий день после беспорядков, когда сторонники бывшего президента — консерватора Жаира Болсонару — ненадолго захватили несколько правительственных зданий, уверил да Силву в поддержке со стороны США. Также американский лидер осудил «насилие, нападение на демократические институты и процедуру мирной передачи власти».

«Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углублённых консультаций по широкому спектру тем общей повестки», — сказано в релизе Белого дома.

Ранее Лайф сообщал, что 8 января сторонники бывшего бразильского президента Жаира Болсонару захватили здание парламента и организовали беспорядки. Причиной митингов стал проигрыш Болсонару на выборах. Избранный лидер государства Лула да Силва ввёл до конца января в городе Бразилиа режим ЧС. Погромщиков осудили многие политики, в том числе и Джо Байден. Сам Болсонару назвал незаконными действия своих сторонников.

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