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08:20 (мск), источник: RT на русском

В Госдуме назвали агонией стремление Украины ускорить вступление в ЕС

Стремление украинской власти ускорить вступление страны в Евросоюз — это признак агонии киевского режима, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Источник: Reuters

«Режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле. Попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем», — сказал он РИА Новости.

По словам Шеремета, отсутствие необходимых объёмов помощи со стороны западных стран и уважения от населения не позволит действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остаться у власти.

«Для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции», — добавил депутат.

23 декабря украинский лидер Владимир Зеленский назвал восемь задач, которые должна преследовать украинская дипломатия в 2023 году.

Среди них — начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, ситуация с поставками западного вооружения, а также тесная работа с международными организациями.

Позже депутат Верховной рады Лариса Билозир в эфире телеканала «Рада» сообщила, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз состоятся весной текущего года.

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