В Госдуме назвали агонией стремление Украины ускорить вступление в ЕС

«Режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле. Попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем», — сказал он РИА Новости.
По словам Шеремета, отсутствие необходимых объёмов помощи со стороны западных стран и уважения от населения не позволит действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому остаться у власти.
«Для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции», — добавил депутат.
23 декабря украинский лидер Владимир Зеленский назвал восемь задач, которые должна преследовать украинская дипломатия в 2023 году.
Среди них — начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, ситуация с поставками западного вооружения, а также тесная работа с международными организациями.
Позже депутат Верховной рады Лариса Билозир в эфире телеканала «Рада» сообщила, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз состоятся весной текущего года.