Грузия не вернет Украине «Буки», потому что заплатила за них деньги

«Агентство по обороне получило систему “Бук” в 2007 году с упомянутой многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности. Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были выплачены Минобороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.
Ведомство подчеркнуло, что Грузия направила Украине «тонны» гуманитарных грузов, в том числе электрогенераторы.
Накануне, 9 января, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил об отказе Тбилиси вернуть Киеву комплексы «Бук». Отказ касался также переданных Грузии властями США противотанковых комплексов Javelin. Вместе с тем Касьянов подчеркнул, что Украина против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и не намерена втягивать Грузию в конфликт с Россией.